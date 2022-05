Des promos intéressantes pour les abonnés Livebox et Bbox

Les cinéphiles abonnés chez Bouygues Telecom ou Orange peuvent bénéficier de deux promotions alléchantes pour découvrir de nouveaux contenus sur leur box.

Bouygues Telecom et Orange proposent deux offres de découvertes assez intéressantes pour ceux désirant réaliser des soirées cinéma chez eux. Les abonnés Bbox peuvent en effet bénéficier jusqu’au 6 mai d’un mois d’abonnement au bouquet TV BBox Ciné à 1€/mois, sans engagement.

Cette offre propose toutes les chaînes ciné+, Paramount, TCM Action et Eurochannel en accès direct sur votre Bbox et sur l’application B.TV, pour une centaine de films en direct ou à la demande. L’offre est sans engagement, vous pouvez donc si vous le souhaitez vous désabonner avant la fin de la période promotionnelle. Si vous souhaitez conserver ce bouquet, sachez qu’il vous sera ensuite facturé 14.99€/mois. Vous pouvez y souscrire directement depuis votre espace abonné Bouygues Telecom.



Les abonnés Orange pour leur part peuvent découvrir OCS à 1€ par mois pendant deux mois, sans engagement, puis 12.99€/mois. L’offre est valable jusqu’au 25 mai prochain et permet de découvrir la plateforme OCS et ses quatre chaînes (City, Max, Choc, Géants) dédiées au cinéma et aux séries.