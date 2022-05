Freebox Pop et mini 4K : une nouvelle chaîne gratuite débarque sur Pluto TV

Envie de grand air ? La plateforme de vidéo à la demande financée par la publicité Pluto TV propose désormais un canal dédié pour les amateurs de faune, flore et grands espaces.

Si le bouquet TV de votre box ne vous suffit pas, élargissez le catalogue de contenus accessibles avec l’application Pluto TV, disponible sur player Pop et mini 4K. Ce service édité par Viacom CBS et entièrement financé par la publicité vient de lancer une nouvelle chaîne nommée Nature Time.

Après avoir lancé Nickelodeon Ukraine et proposé CBS News en avril dernier, c’est donc au tour d’une chaîne thématique orientée sur la nature. Vous pourrez y découvrir des reportages et des récits autour de la flore et de la faune du monde entier, avec des programmes adaptés à tous les âges. Notons qu’à l’heure où nous écrivons ces lignes, l’éditorialisation n’est pas encore très poussée, chaque programme étant sobrement intitulé “Nature Time Livestream”.

Pour rappel, Pluto TV propose aujourd’hui près de 1 000 films et séries à la demande sur tous les supports, smartphone, tablette, ordinateurs, players TV Android comme la Freebox Pop et mini 4K ou encore l’Apple TV. Son accès a récemment été étendu aux Playstation 4, mais aussi aux XBOX et une application pour PC a également été lancée. Il n’est pas nécessaire de créer un compte pour accéder à l’ensemble des plus de 80 chaînes disponibles sur cette plateforme qui rencontre un certains succès, cumulant à la fin du premier trimestre 2022 près de 68 millions d’utilisateurs dans le monde.