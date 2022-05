Orange annonce à certains abonnés la hausse du prix d’une option populaire

Les abonnés à Orange Deezer vont voir leur facture augmenter de 1 à 3€ en fonction de la formule souscrite.

Les nombreuses améliorations lancées sur Deezer, et l’évolution de son catalogue crédité aujourd’hui de 90 millions de titres, cela se paie. Si le leader du marché du streaming français a revu ses tarifs à la hausse le 18 janvier, les abonnés Orange et Sosh ayant souscrit à une option Deezer étaient jusqu’à présent épargnés par ces augmentations. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. L’opérateur historique informe actuellement ses clients que le prix de leurs “options Orange Deezer” va évoluer à compter du mois prochain.

Ainsi, la formule Orange Deezer Premium va passer de 9,99€/mois à 10.99€/mois, soit une hausse de 1€. Pour les abonnés à Orange Deezer Famille jusqu’à 6 comptes au maximum, la facture s’élèvera désormais au total à 17,99€/mois contre 14,99€/mois, soit une hausse de 3€.

Bonjour ⁦@Orange_France⁩ … 3€ d’augmentation ! Comme ça sans raison alors que les entreprises se plient en 4 pour éviter d’augmenter leurs prix malgré la hausse de leurs matières premières. Comment justifiez-vous une telle hausse ?

⁦@larep_fr⁩ ⁦@60millions⁩ pic.twitter.com/jlcHue0Z5y — Pierre ou cecile Laurent (@OuLaurent) May 2, 2022

Pour justifier cette hausse tarifaire, Louis-Alexi de Gemini, directeur France et international du marketing de Deezer a déclaré en décembre : “Nous devons investir pour consolider notre développement en France et poursuivre notre expansion à l’international. Concernant l’offre Famille, cela représente 50 centimes en plus par compte. Nous n’avions pas augmenté nos tarifs depuis douze ans.” Plusieurs nouvelles fonctionnalités viennent appuyées ce choix comme, la qualité hi-fi, l’arrivée de millions de titres, la possibilité d’afficher les paroles ou encore l’intégration de Flow Moods, proposant aux abonnés de la musique en se basant sur leur humeur du moment. La plateforme n’entend pas s’arrêter là, et prévoit également de développer le live pour des concerts virtuels.