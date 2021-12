Deezer va augmenter le prix de ses abonnements en France

Le leader du marché du streaming français va revoir ses tarifs à la hausse dès le début de l’année prochaine.

Pour quelques euros de plus… Deezer appliquera à partir du 18 janvier prochain une augmentation de ses prix sur son offre Premium et son forfait famille. La formule pour un abonné seul passera ainsi de 9.99€/mois à 10.99€/mois, et pour l’abonnement famille permettant de donner l’accès à la musique sans pub pour 6 comptes au maximum, le tarif augmente de 3€ pour atteindre 17.99€/mois contre 14.99€ auparavant.

Louis-Alexi de Gemini, directeur France et international du marketing tient à relativiser : “Deezer doit investir pour consolider son développement en France et poursuivre son expansion à l’international. Concernant l’offre Famille, cela représente 50 centimes en plus par compte. Nous n’avions pas augmenté nos tarifs depuis douze ans.” Il appuie également sur les nombreuses améliorations de la plateforme durant cette période de prix fixe : première plateforme majeure à afficher les paroles, augmentation du catalogue passant de 4.5 à 73 millions de titres…

Deezer a également intégré une fonction proposant aux abonnés de la musique en se basant sur leur humeur du moment avec Flow Moods, et annonce que “désormais, tous nos clients bénéficieront de la qualité hi-fi“. La plateforme n’entend pas s’arrêter là, prévoyant également de développer le live pour des concerts virtuels.

Si la plateforme reste leader du marché français, avec près de 4.2 millions d’abonnés et 31.2% de part de marché en 2020, le service bien que présent dans “180 pays” est loin du leadership international, devancé de loin par Spotify avec 172 millions d’abonnés contre 16 millions pour Deezer.

Source : Le Figaro