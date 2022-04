La fibre sous-traitée, ça devient compliqué, comment Free pourrait apporter un nouveau WiFi ? Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Free et le WiFi 6E, la question du “comment faire” fait parler les Freenautes

Les lignes de code de la nouvelle version de Freebox OS font mention du WiFi 6E. Free semble préparer son intégration. Alors que Orange et Bouygues Telecom proposent déjà ce service, l’un avec une nouvelle box et l’autre avec une version améliorée de son server actuelle, la question se pose : comment cela sera-t-il fait ? Les théories se multiplient.

Il reste à savoir qui aura eu le nez creux !

Pour un encadrement plus strict du déploiement de la fibre optique

“Garantir un accès internet en très haut débit est un impératif pour résorber les fractures numériques de notre pays” affirme en introduction de son texte la députée Marie-Pierre Rixain (LREM). Elle vient en effet de déposer une nouvelle proposition de loi visant notamment à mieux encadrer la sous-traitance pour éviter les cas trop souvent déplorés de malfaçons dans la fibre optique, tant au niveau du raccordement que de l’entretien du réseau. Pour la parlementaire, cela passe notamment par un meilleur encadrement de la formation et par la réduction des niveaux de sous-traitance. Pour certains, la sous-traitance à plusieurs étages devrait même être complètement proscrite et le déploiement bien plus rigoureusement encadré.

Après 4 mois, la Freebox se met à jour… Tout ça pour ça ?

Les server des Freebox Révolution, Delta, One, mini 4K et Pop ont reçus plusieurs mises à jour la semaine dernière. Cependant, après un tel délai d’attente, certains s’attendaient à d’avantage de changement dans leur usage ou du moins leur expérience, mais le contenu de ces nouveaux firmwares les a laissé pour le moins perplexes, voir déçus.

Pour les passionnés de sport, Amazon la joue fair-play

Pendant la trêve estivale en juillet, Prime Video ne facturera pas ses abonnés au Pass Ligue 1. Ce week-end, la plateforme a même offert le match OL-Bordeaux à tous les clients Prime. Un geste assez apprécié qui, de l’avis de certains Freenautes, devrait inspirer d’autres diffuseurs d’événements sportifs.

Pour un peu plus d’écologie, revoir les règles concernant la facturation des opérateurs mais pas seulement

La situation insolite d’un abonné Orange a interpellé nos lecteurs concernant le gaspillage manifeste de son opérateur pour l’avertir d’un hors-forfait de 5 centimes. Cependant, certains Freenautes estiment que la faute ne revient pas intégralement à Orange, mais relève d’un problème plus global de réglementation en terme d’information des clients.