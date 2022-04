Cdiscount Mobile : trois séries limitées à petit prix, dont une plus intéressante que les autres

Cdiscount Mobile dégaine trois forfaits 4G à petit prix. Ils coûtent moins de 10 euros par mois. Dont un avec une belle enveloppe data.

Jusqu’au 19 avril, Cdiscount Mobile commercialise trois séries limitées 4G sans engagement à petit prix.

Des forfaits 20, 80 et 140 Go (débits ajustés au-delà) reviennent ainsi à 4,99, 6,99 et 9,99 euros par mois pendant un an, puis 9,99, 12,99 et 14,99 euros après la période de promotion. Ils intègrent les appels, SMS et MMS illimités, ainsi qu’une connexion internet variant entre 7, 12 et 15 Go pour le roaming depuis l’Europe et les DOM.

Pour ces trois forfaits mobiles, la carte SIM triple découpe est à payer au moment de la commande et coûte 10 euros.

Comme NRJ Mobile ou Auchan Telecom, la marque Cdiscount Mobile appartient désormais à Bouygues Telecom depuis le rachat d’EI Telecom.