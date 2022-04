Amazon ne fera pas payer son Pass Ligue 1 à ses abonnés durant l’intersaison, et offre un cadeau sur Prime Video

Pendant la trêve estivale en juillet, Prime Video ne facturera pas ses abonnés au Pass Ligue 1. Ce week-end, la plateforme offre même le match OL-Bordeaux à tous les clients Prime.

Le fiasco de Mediapro semble déjà bien loin. Car depuis août 2021, Amazon diffuseur de 80% de la Ligue 1 pense à tout et parfait chaque semaine un peu plus son image. S’il reste encore 6 journées de championnat à jouer pour les équipes de Ligue 1, Prime Video a déjà en tête la période estivale qui précédera la reprise de la prochaine saison en août. S’il s’est d’ores et déjà montré à la hauteur des espérances sur tous les plans, bien aidé par une équipe de commentateurs et de consultants de qualité, le groupe de Jeff Bezos a décidé de prendre une initiative pour l’été qui sera sans l’ombre d’un doute appréciée par ses abonnés.

Dans un mail envoyé à ses clients Prime ayant souscrit au Pass Ligue 1, la plateforme informe actuellement : “A l’occasion de l’intersaison estivale, nous sommes ravis de vous annoncer qu’en tant qu’abonné au Pass Ligue 1, le prix mensuel de cet abonnement passera automatiquement de 12,99 €/mois à 0€/mois pour vos deux échéances de paiement entre le 27 mai 2022 (inclus) et le 26 juillet 2022 (inclus). Vous ne serez donc pas prélevé pendant cette période et le paiement mensuel sera automatiquement réactivé à compter du 27 juillet 2022 inclus”.

Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, Amazon annonce également cette fois à tous les abonnés Prime n’ayant pas souscrit à la Ligue 1, leur offrir l’accès à l’affiche opposant ce dimanche 17 avril à 17h l’OL à Bordeaux. Le premier aura à coeur de se racheter après une désillusion cette semaine en quarts de finale d’Europa League, alors que le second cherchera à sortir de la zone de relégation.