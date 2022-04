Une panne importante sur le réseau de Bouygues Telecom suscite la colère des abonnés

Un incident sur le réseau fixe de Bouygues Telecom a privé de connexion de nombreux abonnés ce vendredi 15 avril. L’opérateur s’en est excusé mais le mal est fait.

“Vous rencontrez peut-être des difficultés pour utiliser vos services Bbox principalement dans le sud de l’Ile-de-France. Nous mettons tout en œuvre pour rétablir la situation dans les plus brefs délais. Certains services reviennent progressivement depuis 17h”, c’est par ce simple tweet que Bouygues Telecom a prévenu ses abonnés hier d’une panne en cours sur son réseau.

Votre communication est tellement légère, pas d'excuses, aucune justification sur le problème.

vous abordez ça comme si c'était "normal" alors que des dizaines de milliers de personnes ne peuvent pas bosser à cause de VOTRE incident …

Orange fait une belle offre en ce moment 🤔 — ElPollo (@ElpolloLocow) April 15, 2022

Une communication jugée trop tardive par certains clients lesquels ont perdu leur connexion durant de nombreuses heures et ce bien plus tôt dans la journée. Coupure en pleine visioconférence, impossibilité de poursuivre ses tâches en télétravail, l’incident est intervenu au pire moment, et restera sans justification. De quoi attiser les mécontentements sur les réseaux sociaux.

Selon le site downdetector et une kyrielle de remontées d’abonnés, ces perturbations sur le réseau de l’opérateur ont également touché d’autres régions en France, notamment dans le sud mais aussi plusieurs grandes villes comme Marseille, Lyon, Nice ou Toulouse. Le réseau mobile a lui aussi été impacté par endroit. L’opérateur a finalement averti vers 21h de la résolution de l’incident. Les abonnés devront se contenter d’un message d’excuse laconique : “Toutes nos excuses pour la gêne occasionnée. Nous vous souhaitons une bonne soirée avec vos services Bbox et un excellent week-end”.