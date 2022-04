Totalement fibrés : Freebox TV s’enrichit, une découverte qui peut tout changer sur les Freebox, les opérateurs n’en font-ils pas trop ?

Nouveau numéro de « Totalement Fibrés », notre magazine YouTube hebdomadaire, réalisé dans les conditions du direct, sans montage, afin d’être au plus proche de l’actualité.

Aujourd’hui nous abordons la mise à jour du serveur des Freebox et une découverte qui laisse à penser que Free va lancer le WiFi 6E. Dans le débat de la semaine, nous nous poserons la question de la stratégie des opérateurs sur le fixe et le mobile : n’essaient-ils pas de trop séduire sur tous les plans ? Vous retrouverez aussi nos rubriques habituelles comme le Up and Down, Orange sera au centre de l’attention. Sans oublier une touche d’humour.