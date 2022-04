Free lance un nouveau concours, cinq lots à gagner

Avis aux amateurs de football, vous avez une chance de suivre la finale de la coupe de France avec Free et Eursport.

Un évènement sportif à ne pas manquer. L’opérateur de Xavier Niel et la chaîne Eursport mettent en jeu aujourd’hui cinq lot de deux places pour le match opposant le FC Nantes à l’OGC Nice au stade de France le 7 mai à 21h.

Pour participer, il suffit de se munir de votre compte twitter et de retweeter le post ci-dessous, tout en s’assurant de suivre les comptes @free et @eurosport_fr.

[Concours]

RT & follow les comptes @free et @eurosport_fr

pour tenter de gagner 5×2 places pour le match @OGCN X @FCNantes, finale de la @coupedefrance

le 7 mai au stade de France ⚽️🎁

TAS le 26 avril 🍀

Offert par Eurosport, diffuseur officiel, et Free avec TV by Canal. pic.twitter.com/EbTzjPQIG7

— Free (@free) April 15, 2022