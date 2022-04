Free ajoute 6 nouvelles chaînes dans son bouquet TV

Free continue d’intégrer de nouvelles chaînes dans plusieurs packs en langue arabe.

Après les deux chaînes que nous vous annoncions vendredi, le bouquet Freebox TV s’étoffe encore de six nouveaux canaux. Toutes sont en langue arabe, pour la plupart incluses dans différents pack de l’offre TV de Free ainsi qu’une disponible dans le basic.

Bouquets Arabia Starter, Arabia et Arabia Max

C’est parti pour Rotana HD+ sur le canal 495, la chaîne propose des programmes variés à destination des populations arabophones de l’ensemble du Maghreb et du Moyen-Orient. Séries, cinéma, programmes lifestyle qui plaisent à toute la famille. S’ajoute à elle, Rotana Kids, canal 678, pour les enfants arabophones de quatre à douze ans.

Autre lancement, celui de Attessia TV canal 566, il s’agit d’une chaîne généraliste tunisienne qui offre une variété de programmes pour toute la famille : News, émissions politiques, programmes culturels, reportages et documentaires, séries jeux, caméras cachées, programmes jeunesse. Découvrez également Rotana M+ (canal 668) dédiée à la musique du Maghreb et du Moyen-Orient entre clips et émissions musicales. Rotana Aflam+, canal 693, boucle la boucle. C’est une chaîne qui promet de diffuser le meilleur du cinéma arabe en avant-première.

Une chaîne gratuite pour tous

Pour tous les abonnés Freebox, la nouvelle chaîne Sharjah TV, canal 645, est quant à elle intégrée dans le bouquet basic de Freebox TV. Elle propose des programmes d’actualité de l’émirat de Charjah, des contenus de divertissement, des films, et séries.