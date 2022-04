Free lance une nouvelle chaîne gratuite de circonstance sur toutes les Freebox

Nickelodeon Ukraine Pluto TV intègre le bouquet basique des Freebox.

Après la chaîne locale 7ALimoges, c’est au tour de Nickelodeon Ukraine d’être proposée gratuitement aux abonnés Freebox sur le canal 167. Lancée cette semaine sur Pluto TV, la plateforme AVOD de Paramount Global, cette chaîne dédiée aux 7 ans et plus, diffuse toute la journée en langue ukrainienne les meilleures programmes de Nickelodeon et Nickelodeon Junior, également disponibles dans le bouquet basique des Freebox. Au programme, Bob l’Eponge, les Pingouins de Madagascar, PAW Patrol ou encore Blaze et les Monster Machines. Une bonne nouvelle pour les réfugiés ukrainiens accueillis dans des familles françaises, mais aussi pour les ressortissants ou abonnés d’origine ukrainienne ayant des enfants apprenant cette langue.