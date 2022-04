Multiposte pour Freebox : l’application utile à certains abonnés se met à jour avec plusieurs améliorations

Avis aux abonnés mini 4K, One et Crystal ne disposant pas d’Oqee sur mobile, l’application “Multiposte pour Freebox” reçoit une nouvelle version sur iOS, plus performante avec un lecteur optimisé.

Car il n’y a pas qu’Oqee dans la vie. A l’heure où les abonnés Freebox Pop, Delta et Révolution bénéficient de l’application TV maison de Free sur leurs smartphones, ce n’est pas le cas pour les abonnés mini 4K (sauf en multi-TV Pop ou Apple TV), One et Crystal. Heureusement, il existe des alternatives pour accéder à Freebox TV en mobilité pour les clients laissés-pour-compte.

Disponible gratuitement sur Android et iOS, “Multiposte pour Freebox”est utile pour visualiser sur mobile toutes les chaînes disponibles disponible sur leur Freebox. A contrario d’Oqee, il faut nécessairement être connecté au WiFi votre Freebox. Les différentes sources (auto, bas débit, HD et standard) sont accessibles d’un simple toucher, la navigation est fluide bien qu’il est à regretter la présence de publicités.

Rarement mise à jour, l’application vient de recevoir une nouvelle version sur iOS, truffée d’améliorations. Le code a été réécrit complètement en Swift pour de meilleures performances. Dans le même temps, le lecteur a été optimisé. Le développeur annonce aussi l’ajout de la vérification si le réseau local est activé, et l’intégration d’un menu pour supprimer les publicités ou ouvrir un support de contact.