Free : un nouveau rébus pour trouver où l’opérateur va s’implanter

Un nouveau Free Center ouvrira bientôt ses portes quelque part en France, mais où exactement ? L’opérateur lance une nouvelle énigme.

Déjà 166 boutiques au compteur et l’objectif de passer la barre des 200 échoppes l’année prochaine. Pour y arriver, il n’y a pas de mystère, Free doit développer son réseau de distribution afin d’être au plus proche de ses abonnés et prospects. Cela passe par de nouvelles ouvertures, dans les grandes et moyennes villes, souvent dans des centres commerciaux là où le passage est densifié. Ainsi, dans les prochaines semaines ou mois, plusieurs villes déjà révélées accueilleront les espaces de vente et découverte de Free, comme Montpellier, Dijon, Mantes-la-Jolie, Bergerac, Montbéliard, Quimper, Saint-Malo, et Nevers.

Mais ce n’est pas tout puisque qu’une autre agglomération va s’ajouter à la liste. Comme à l’accoutumée, l’opérateur lance une énigme afin de faire travailler les méninges des internautes. Aujourd’hui, l’indice prend la forme d’un rébus. C’est à vous de jouer.