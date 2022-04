Freebox TV accueille une nouvelle chaîne française gratuite

De la nouveauté sur Freebox TV, avec l’arrivée d’une nouvelle chaîne locale, qui est évidemment gratuite.

Désormais, vous pouvez retrouver, sur le canal 951 de Freebox TV 7ALimoges, qui est la chaîne de télévision publique locale éditée par la Ville de Limoges. Elle produit et diffuse des reportages et des annonces sur la vie culturelle, sportive, économique, administrative et éducative de la Ville de Limoges et de sa communauté urbaine. Autorisée par convention avec le CSA depuis 1997, la chaîne 7ALimoges est actuellement diffusée sur le câble de la Ville de Limoges, sur les box des opérateurs et les réseaux sociaux.

La chaîne mutualise ses productions avec les autres télévisions locales. Magazines, documentaires et chroniques sont également au programme de cette chaîne de proximité.

Pour rappel, vous pouvez vous y retrouver parmi les presque 600 chaînes proposées sur Freebox TV grâce à un page dédiée, sur le site de l’opérateur.