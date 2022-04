Insolite : Orange envoie un courrier de 6 pages à un abonné pour un hors-forfait de 5 centimes

Orange pris en flagrant délit de gaspillage de papier, pour un léger dépassement de forfait.

Un pas en arrière pour l’écologie. Si les quatre grands opérateurs proposent encore à leurs clients de recevoir leurs factures en version papier par voie postale, ils privilégient toutefois l’envoi par mail et la consultation en ligne sur l’espace abonné. Seulement parfois, certaines situations flirtent avec le ridicule. C’est le cas aujourd’hui pour Orange.

L’un de ses clients, un quinquagénaire vivant dans une commune de la Loire-Atlantique, a eu la mauvaise surprise recevoir de l’opérateur pas moins de six pages dont trois détaillant toutes les communications (appels et SMS) passées durant le mois. « Tout ça pour avoir composé un numéro spécial hors forfait. C’est vraiment du gâchis de papier », lance-t-il dans les lignes de Actu.fr. En réalité, son hors-forfait s’élève à seulement 5 centimes, à tire de comparaison, une feuille A4 coûte plus chère à l’unité. Pour que cette situation ubuesque ne se reproduise plus, l’Andréanais a envoyé la semaine dernière un mail à Orange dans lequel il lui demande de recevoir dorénavant en cas de dépassement de son forfait, un courriel « dans un souci d’économie pour Orange et de préservation de notre environnement. » Ce à quoi sa conseillère lui a visiblement répondu ne pas être en mesure de faire autrement, affirme-t-il.