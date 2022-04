TF1 et M6 signent la vente des chaînes TFX et 6Ter à Altice sous réserve de fusion

La maison-mère de BFM et RMC va se renforcer sur la TNT. C’est officiel, les groupes TF1 et M6 lui céderont les chaînes TFX et 6Ter, à condition de fusionner.

Après avoir annoncé le 28 février dernier entrer en négociations exclusives avec Altice Media en vue de céder les chaînes de la télévision numérique terrestre TFX et 6ter, TF1 et M6 signent des accords avec le groupe de Patrick Drahi. Les instances représentatives du personnel des deux géants de l’audiovisuel français ont rendu vendredi leur avis et approuvé le projet.

La réalisation définitive de cette opération est notamment conditionnée à l’autorisation de l’Autorité de la Concurrence et de la l’Arcom, et de surcroît à la réalisation du projet de fusion entre TF1 et M6. Pour que ce mariage réussisse, les deux groupes sont dans l’obligation légale de limiter à 7 le nombre de chaînes possédées conjointement, contre 10 à l’heure actuelle. De son côté, M6 a annoncé son intention de rendre la fréquence TNT de Paris Première tout en continuant à exploiter la chaîne payante sur d’autres canaux.

Altice, qui dispose déjà de BFMTV, RMC Story et RMC Découverte, devrait donc disposer d’un nouveau canal très attrayant pour lui, celui de TFX sur le canal 11, soit devant la première chaîne d’info en continu. Grâce à ces rachats dont le montant n’est pas encore connu, et l’audience cumulée (11%), le groupe de Patrick Drahi pourrait devenir le troisième acteur dominant sur la TNT, derrière le duo TF1-M6 et France Télévisions. La chaîne TFX restera intégralement contrôlée par TF1 tout au long de l’année 2022, a fait savoir le groupe.