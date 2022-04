La Livebox 6 prend de l’avance sur les Freebox, les réseaux fixes c’était mieux avant ? Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

La Livebox 6 dame le pion à Xavier Niel

La nouvelle Livebox 6 d’Orange s’est dévoilée ce 6 avril lors d’une keynote placée sous le signe du métavers. Pas de nouveau boîtier TV mais un serveur arborant un design plutôt innovant, avec à bord le WiFi 6E pour profiter pleinement de la puissance de la fibre. Et cette question du WiFi 6E fait beaucoup parler d’elle, puisque le premier opérateur a évoquer cette technologie était Free, en la personne de Xavier Niel qui annonçait en 2020 préférer cette norme au WiFi 6. Finalement, c’est bel et bien Orange qui est le premier à commercialiser une offre compatible, avec Bouygues Telecom qui lui emboîtera le pas le 25 avril prochain. Free a-t-il loupé le coche ?

Cependant, certains rappellent, avec un ton moqueur pas forcément nécessaire, qu’accéder au WiFi 6E nécessite non seulement une box, mais des appareils compatibles qui sont encore loin d’être démocratisés.

L’entretien du réseau cuivre s’est il vraiment mieux passé que celui de la fibre ?

Les associations d’élus veulent être associées au plan de démantèlement du réseau cuivre d’Orange dans l’optique de garantir la réussite du chantier et l’accès de tous les usagers à la fibre optique. Certains arguments ressortent et notamment les sempiternelles malfaçons. Cependant, certains rappellent que les problèmes d’entretien de réseau ne datent pas d’hier et qu’il faut éviter le fameux “c’était mieux avant” généralisé.



Il faut également noter que les problématiques soulevés au niveau des raccordements et de l’entretien de la fibre ont de quoi effrayer les abonnés éligibles et même certains élus qui craignent de passer à un réseau instable en abandonnant un ADSL certes moins performant mais jugé plus fiable.

Un forfait italien qui pourrait séduire des français

Après avoir proposé des offres 5G à tarif réduit, Iliad Italia dévoile une toute nouvelle offre intégrant 300 Go à 13.99€, mais seulement en 4G et sans appels ou SMS inclus. Une offre qui semble séduire plusieurs Freenautes qui aimeraient voir un forfait 100% data débarquer chez Free Mobile, notamment pour certains usages spécifiques.

Quand la patronne d’Orange France est soupçonnée de “faire du Xavier Niel”

A l’occasion du lancement de sa nouvelle Livebox 6, Orange revient sur son choix de ne pas proposer la 5G aux abonnés Sosh et l’affirme : cela va arriver.“On aura la 5G demain sur les offres Sosh“, affirme Fabienne Dulac, CEO d’Orange France. Dernière marque low-price d’opérateur à ne pas proposer la nouvelle génération de téléphonie mobile, Sosh va changer cette situation. Cependant, aucune date n’est annoncée et ce genre d’annonce rappelle aux Freenautes les plus taquins certains propos du fondateur de Free…

Bataille de responsabilité pour la lutte contre l’exposition des mineurs à la pornographie, ça vaut le coup ?

Jeudi dernier, des associations de protection de l’enfance et les opérateurs ont été entendus dans le cadre de la protection des mineurs face aux contenus en ligne. La procédure porte à la base sur une demande de deux associations espérant le blocage de neuf sites pornographiques chez les FAI. Si le ministère public demande une expertise pour trouver une solution applicable par Orange et consorts, ces derniers considèrent que le rôle revient aux sites eux mêmes. Un débat qui pour certains, n’aurait pas beaucoup de sens puisque la lutte serait déjà perdue.