Iliad lance un forfait 100% data en Italie, avec 300 Go pour moins de 15€/mois

Après avoir proposé des offres 5G à tarif réduit, l’opérateur dévoile une toute nouvelle offre intégrant 300 Go à 13.99€, mais seulement en 4G et sans appels ou SMS inclus.

Les datavores italiens seront ravis. Iliad annonce aujourd’hui le lancement d’une toute nouvelle offre “Iliad Data 300”, contenant 300 Go pour ceux voulant surfer sereinement et pour peu cher. L’offre suit cependant une logique de “data only”, en proposant donc une énorme enveloppe pensée pour les déplacements ou l’usage sur un routeur ou une tablette. Elle n’inclut donc pas les appels et les SMS qui eux seront facturés 0.28€/minute ou 0.28€ par message. Ce forfait comprend également 10 Go supplémentaires dédiés au roaming en Europe et est uniquement compatible 4G/4G+. Dans le cas où l’enveloppe data est dépassée, les abonnés se verront facturer 0.90€/100Mo utilisés.

Une première pour l’opérateur italien donc, qui ne manque pas l’occasion de se comparer à ses concurrents. Ainsi, TIM et Windtre proposent 100 Go pour 19.99€/mois et 12.99€/mois respectivement, quand Vodafone pour sa part propose 50 Go pour 13.99€/mois.

L’offre est cependant à durée limitée et se terminera le 10 mai 2022 prochain. Pour rappel, Iliad propose également aux italiens un forfait “Flash 150”, comprenant 150 Go en 5G, appels et SMS illimités pour 9.99€/mois et d’autres offres dont l’une à 7.99€/mois pour 80 Go et un forfait voix à 4.99€/mois avec 40 Mo et appels et SMS illimités.

Iliad continue ainsi sa stratégie de recrutement intensive, après avoir atteint en 4 ans les 8.5 millions d’abonnés en Italie, dont 1.3 million recrutés durant l’année 2021. L’opérateur est en pleine forme financière en enregistrant une hausse de 19% de son chiffre d’affaires. Une toute nouvelle offre fibre a été lancée en début d’année et d’après le directeur général de la maison-mère de Free, ses débuts sont très prometteurs, au point qu’il ambitionne de se lancer sur le marché des professionnels avant la fin de l’année.