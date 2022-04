Bouygues Telecom officialise la commercialisation de sa nouvelle Bbox WiFi 6E, juste avant le lancement de la Livebox 6 d’Orange

La nouvelle offre Bbox Ultym avec WiFi 6E de Bouygues Telecom sera proposée à tous les nouveaux abonnés à partir du 25 avril.

La guerre des box se poursuit à coup de communication et d’innovations. A l’heure où Orange recrute à tour de bras sur la fibre bien aidé par une migration accélérée de son conséquent parc ADSL, suivi de Free, Bouygues Telecom enchaîne les performances commerciales “à son niveau”, arrivant même à faire jeu égal avec l’opérateur historique sur le fixe. Derrière, SFR ne tient pas la cadence commercialement mais cherche toujours à séduire, en atteste le lancement en février de sa SFR Box 8X, et sa promesse de 8Gbit/s, appuyé par le WiFi 6, soit ” la box la plus puissante du marché” à ses dires. Si Free surfe aujourd’hui sur le succès de ses Freebox, de l’éternelle Révolution à la Pop en passant par la Delta dont l’abonnement est personnalisable en matière de boîtier TV, la concurrence cherche aujourd’hui à faire de l’ombre à l’opérateur de Xavier Niel sur le terrain de l’innovation.

D’abord Bouygues Telecom avec l’annonce aujourd’hui de la commercialisation de son nouveau modem Bbox Fibre, équipé de la technologie WiFi 6E dans l’ensemble de ses canaux de vente, dès le 25 avril prochain. Premier opérateur sur le marché à lancer cette nouvelle norme autorisée depuis décembre dernier, la filiale de Bouygues a commencé à équiper le mois dernier plusieurs centaines de clients Bbox Ultym. Une nouvelle carte WiFi a donc été intégrée au modem Bbox Fibre WiFi 6 pour le rendre Tri- Bande, avec l’apport de la fréquence 6 GHz en plus des habituelles 2,4Ghz et le 5Ghz. De quoi apporter plus de débit, une latence plus faible et plus de connexions simultanément.

“Avec l’arrivée de son modem WiFi 6E, Bouygues Telecom poursuit sa stratégie d’innovation en proposant le meilleur des WiFi à la maison pour répondre aux besoins de connectivité des Français au sein de leur foyer. Nous avons été classé numéro 1 pour notre WiFi par le baromètre nPerf en mars 2022”. Si cette officialisation à la communication maîtrisée intervient spécifiquement ce 5 avril, elle n’est pas anodine. L’opérateur prend volontairement les devants à la veille de la présentation et du lancement de la nouvelle Livebox 6 d’Orange, laquelle proposera soit le WiFi 6 ou le WiFi 6E ainsi que des débits plus rapides. Côté design, le nouveau bébé d’Orange jouera la carte de la verticalité, comme le serveur de Bouygues Telecom. Tout un symbole.