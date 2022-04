Oqee débarque dans l’assistance Free

Le site d’assistance de l’opérateur de Xavier Niel s’étoffe d’un nouvel univers intégralement dédié à son interface TV multi-supports.

Pour en savoir plus sur sa Freebox, son forfait mobile ou encore les services proposés par Free, rien de tel que l’assistance Free. Cependant, il restait un grand absent de ce site web qui était traité à travers un site dédié : Oqee, l’interface TV de la Freebox Pop proposée sur bien d’autres supports. L’opérateur a depuis rectifié cette situation en permettant aux abonnés se posant des questions sur ce service d’accéder à toutes les informations nécessaires directement depuis son site d’aide.

Juste sous la catégorie “Comptes & services” de la page d’accueil, vous trouverez ainsi un bouton vous redirigeant vers ce que Free nomme “l’univers Oqee”.

Vous y trouvez alors une page d’accueil toute de noire vêtue vous proposant en premier lieu d’effectuer une recherche via une barre dédiée. Elle donne également accès à plusieurs portails dédiés chacun à un support de l’interface TV, à sa voir Player Pop, Box et TV et bien sûr, l’accès en mobilité (tablettes et smartphones). Un portail dédié aux diverses mises à jour est également proposé, avec la possibilité de trier par support pour s’informer sur la version qui vous intéresse.

Le fonctionnement de chacun de ces espaces est assez similaire à celui de l’assistance Free “classique”, soit quelques onglets présentant les thématiques les plus importantes et permettant de filtrer les propositions, puis une liste des articles concernant votre support. On notera par ailleurs le système d’arborescence, permettant si votre critère n’est pas concluant de retourner dans la section précédente sans problème.

De nombreux sujets sont abordés et varient selon les supports, allant de manipulations pour résoudre des problèmes communs à des informations concernant certaines sections et options d’Oqee, en passant par un descriptif des fonctionnalités et de l’interface.

En cliquant sur un article, vous retrouverez alors la réponse de l’opérateur à votre problématique, ainsi qu’une liste de sujets complémentaires pouvant vous intéresser sur un bandeau à droite du texte.

On notera cependant que concernant l’accès à la communauté et aux questions posées par les abonnés sur des problèmes spécifiques, la page d’assistance renvoie toujours sur le site assistance.oqee.tv. Sur ce dernier, vous pouvez en effet vous créer un compte facilement pour poser des questions, suggérer des évolutions et également consulter si le problème que vous rencontrez a déjà été soulevé.

Si en soi ce nouvel univers ne réinvente pas l’assistance, les contenus étant identiques à ceux proposés sur la page dédié, elle a le mérite de regrouper les problématiques Freebox, Free Mobile et Oqee sur un même site web. De quoi facilement basculer entre votre question sur le server de votre box et sur son interface TV par exemple. Pour rappel, Oqee est disponible sur Android TV, mobile, smart TV Samsung et Apple TV pour les abonnés Freebox Delta, Révolution et Pop. Les abonnés Freebox mini 4K doivent être équipés d’un player Pop ou Apple TV en multi-TV pour bénéficier de la version mobile et sur Android TV et Apple TV, mais ont tout de même accès à l’application sur Smart TV Samsung.