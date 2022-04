Après Free et SFR, Orange propose un forfait gratuit aux réfugiés ukrainiens arrivant en France

Déjà fortement mobilisé dans les pays limitrophes de l’Ukraine dans lesquels il opère, mais aussi partout ailleurs, Orange propose désormais des cartes prépayées en France à destination des réfugiés.

Après les 20 000 kits de connexion d’SFR et le forfait 10 Go à 0€ de Free disponible dans toutes ses boutiques, Orange se montre également solidaire envers les réfugiés ukrainiens arrivant en France. En régions, l’opérateur historique distribue actuellement, par le biais de sa fondation, des cartes prépayées à des associations pour “subvenir aux besoins urgents de connectivité des réfugiés”.

🇺🇦 #Solidarité :.@orange se mobilise pour l'#Ukraine !

Plus de 1000 cartes prépayées @Orange_France sont actuellement distribuées grâce à la @FondationOrange à des associations du sud est de la France pour subvenir aux besoins urgents de connectivité des réfugiés ukrainiens 📱 pic.twitter.com/9BngiVNP8T — Orange Auv-Rh-Alpes (@OrangeAuRA) April 5, 2022

Il s’agit en réalité de l’offre Orange Holiday Europe lancée en 2013 à destination des voyageurs étrangers de passage dans l’Hexagone ou sur le Vieux Continent. Ces cartes prépayées comprennent 20 Go de data, les appels et SMS illimités depuis et vers l’Europe, 2 heures d’appels et 1000 SMS depuis l’Europe vers le reste du monde.

Habituellement affichée à 39,99€, cette formule est ainsi proposée gratuitement aux réfugiés. Cette action locale de solidarité permettra aux familles de garder contact avec leurs proches restés en Ukraine mais aussi de profiter de l’internet mobile en France.

La Fondation Orange a également fait don d’1 million d’euros à ses partenaires en 1ère ligne. Allouée à des actions humanitaires, ce fonds permet d’aider la Croix Rouge française à répondre aux besoins humanitaires sur place et coordonner l’ensemble des acteurs en Ukraine et dans les pays voisins. Un coup de pouce est aussi donné au Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés afin de soutenir les familles forcées de fuir l’Ukraine. Cette aide permet enfin de participer à l’accueil des enfants des familles réfugiées, aux collectes de produits, aux appels aux dons, et aux initiatives des salariés Orange.