Orange poursuit ses gestes envers l’Ukraine, en offrant des cartes prépayées aux réfugiés

Les mouvements de solidarités continuent en Europe face à la situation tendue en Ukraine.

La mobilisation n’a pas de frontières. Si Orange, Bouygues et SFR ont rejoint Free en proposant des mesures à destinations des personnes touchées par la guerre en France, l’opérateur historique annonce également d’autres actions à travers ses diverses branches internationales.

Des mesures différentes selon chacun des nombreux pays où Orange opère. Pour rappel, en France depuis le 25 février et pendant deux semaines, les SMS, MMS et appels depuis les mobiles Orange et Sosh effectués en France métropolitaine vers les lignes fixes et mobiles ukrainiennes sont gratuites.

Chez nos voisins belges, dès aujourd’hui, les clients résidentiels et professionnels disposant d’un forfait Orange peuvent désormais appeler gratuitement les fixes et mobiles ukrainiens. Orange Espagne propose pour sa part pour les clients Orange et Jazztel les appels internationaux et SMS vers l’Ukraine gratuitement. Pour les clients prépayés, des tarifs spéciaux seront proposés pour les appels et SMS depuis l’Espagne et vers le pays.

Plus proche de la zone de conflit, en Moldavie, Roumanie et Slovaquie, Orange annonce ainsi distribuer gratuitement des cartes SIM prépayées aux réfugiés Ukrainiens arrivant par les frontières de ces pays. Pour les abonnés Slovaques, les appels sont gratuits et l’opérateur fournit également jusqu’au 11 mars prochain des appels, SMS et data en itinérance gratuitement aux abonnés situés sur le territoire Ukrainiens. L’opérateur a également lancé une collecte de fonds par SMS, à destination de People at Risk.

En Moldavie, 30 minutes gratuites d’appels vers l’Ukraine sont offertes par jour. L’opérateur annonce également une réduction de 85% du tarif pour tous les abonnés à des forfaits prépayés.Pour les branches polonaises et roumaines, Orange offre les appels et SMS aux personnes situées sur le territoire vers l’Ukraine, mais également pour les personnes situées en Ukraine, les communications (appels, SMS et data) en itinérances.