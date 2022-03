SFR offre 500 000 Go aux réfugiés ukrainiens

Comme Free Mobile, SFR lance un forfait gratuit à destination des 30 000 réfugiés accueillis en France en raison de la guerre en Ukraine.

SFR et son partenaire de longue date Emmaüs Connect, renforcent leur plan d’urgence en faisant don de 20 000 kits de connexion pour venir en aide aux réfugiés ukrainiens. Pour répondre au mieux à leur besoin de connexion en France, deux dispositifs d’accompagnement sont mis en place, à savoir 13 000 kits d’urgence numérique, valables 1 mois, composés d’une carte SIM pré-activée et d’une recharge prépayée de 12 Go de data. Mais aussi 7 000 kits de connexion solidaire, valables 6 mois, contenant une carte SIM avec les appels, SMS et MMS en illimité ainsi que 50 Go de data. “Au total, cela représente plus de 500 000 Go de data fournis gracieusement par SFR pour leur permettre de téléphoner à leurs proches, d’être connectés à Internet pour s’informer et suivre la situation sur place, ou d’effectuer les premières démarches administratives”, a annoncé le 29 mars l’opérateur au carré rouge.

En complément de ces kits, Emmaüs Connect apportera un soutien spécifique aux bénéficiaires qui souhaitent accéder à des équipements à prix solidaire (ordinateurs) ou être accompagnés dans leurs usages numériques. Ces kits seront répartis dans les espaces de solidarité numérique de l’association à Bordeaux, Créteil, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Paris, Roubaix, Saint-Denis et Strasbourg, ainsi que dans plusieurs centaines de Relais Numériques partenaires . “Ils seront également distribués dans le plus grand centre d’accueil de France à Marseille, qui ouvrira le 29 mars pour une durée de 2 mois, afin d’accompagner 1 600 réfugiés”, précise une communiqué.

De son côté, Free Mobile propose un forfait gratuit dans ses 166 boutiques, comprenant les appels illimités vers les fixes et mobiles d’Ukraine, 4h d’appels par mois vers les mobiles et fixes de France métropolitaine et de Pologne, les SMS illimités en France métropolitaine ainsi que vers la Pologne et l’Ukraine, mais aussi les MMS illimités et 10 Go d’internet mobile par mois.