Clin d’oeil : Xavier Niel et Stéphane Richard appellent à “sauver les maths”

30 patrons se mobilisent pour le retour des mathématiques dans le tronc commun au lycée.

Les maths laissées-pour-compte au lycée, c’est hors de questions aux yeux de trente patrons de grands groupes pour qui cette matière est essentielle. Dans une tribune à paraître ce vendredi 31 mars dans le magazine Challenges, ces derniers s’unissent pour un retour des mathématiques dans le tronc commun au lycée, après leur retrait dans la réforme du bac de 2019, mettant fin aux filières générales S, ES et L.

Parmi eux, figurent notamment Xavier Niel fondateur d’Iliad, Stéphane Richard futur ex-PDG d’Orange, sa successeur Christel Heydemann ou encore les dirigeants de LVMH, BNP Paribas, Thales, Pernod Ricard, Société Générale et Total énergies. “Nous appuyons la volonté du président de la République de réintroduire les mathématiques dans le tronc commun du lycée. Nous invitons les candidats à l’élection présidentielle à s’ engager à développer la place de l’enseignement des mathématiques dans les cursus primaires , secondaires et supérieurs. Nous recommandons que le monde académique conjugue la formation mathématique, culture de rigueur, avec la nécessaire conversion des entreprises au digital et aux data”, font-ils savoir.

Il faut dire que les arguments ne manquent pas dans cet appel au sauvetage, “parce que la puissance industrielle d’un pays ne peut progresser sans compétences scientifiques. Parce que les mathématiques sont incontournables pour la bonne compréhension de l’économie. Parce que la transition écologique et digitale réclame davantage d ingénieurs. Parce que la réforme du lycée a fait chuter de 18%% les heures de mathématiques enseignées en classe de terminale et de première. Parce que le nombre de candidats au baccalauréat suivant un enseignement de mathématiques a baissé de 115000 en trois ans”. Et d’autres encore.