TNT et box des opérateurs : des procès bientôt diffusés à la TV

Dès septembre prochain, les caméras de chaînes de télévision seront autorisées dans certaines salles d’audience.

Un souhait du garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti va se réaliser à la rentrée prochaine. Dans le cadre de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire, les chaînes TV pourront dès le mois de septembre 2022 diffuser certaines audiences, une première depuis 1954 puisque jusqu’à présent, toute photo ou vidéo était prohibée. France 3 s’est positionné comme premier diffuseur pour ces procès filmés.

Toutes les audiences pourront être filmées, y compris celles n’acceptant pas de public, sous réserve d’une demande d’autorisation préalable. Le programme doit en effet avoir un objectif d’intérêt public d’ordre pédagogique, culturel ou scientifique. De plus, il n’est pas envisageable d’avoir accès à des procès diffusés sans contexte, les chaînes devant fournir des “éléments de description de l’audience et d’explications pédagogiques et accessibles sur le fonctionnement de la justice“. La chaîne de France Télévisions a déjà prévu de consacrer une émission à ces procédures judiciaires, avec un début de tournage au printemps dans la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

Source : Europe 1