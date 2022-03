Bouygues Telecom intègre le nouveau WiFi 6E dans sa box, une première

Bouygues Telecom est le premier opérateur à proposer le WiFi 6E pour ses nouveaux abonnés à son offre haut de gamme.

L’opérateur prend les devants. Un nouvel abonné Bbox Ultym, l’offre proposant le serveur haut de gamme lancé en 2021, explique avoir accès sur sa box au WiFi 6E, avec l’intégration de la bande 6GHz.

Il ne s’agit cependant pas d’un nouveau modèle, mais d’une évolution de sa box haut de gamme déjà proposée et affichant à la base l’accès au WiFi 6. Aucune annonce officielle pour l’instant de l’opérateur et il n’est pas possible de demander spécifiquement cette version lors d’une souscription.

C’est une première en France. Si SFR propose le WiFi 6 avec sa Box 8 et Orange via des répéteurs en option, Bouygues Telecom est ainsi le seul à l’heure actuelle à proposer le WiFi 6E sur une box en circulation.

Free utilise encore pour sa part le WiFi 5 sur ses Freebox et avait expliqué lors du lancement de la Freebox Pop préférer attendre cette nouvelle norme au WiFi 6, jugée plus stable suite à différents tests réalisés lors de la conception de sa dernière box. Bouygues Telecom lui a ainsi damé le pion.

Pour rappel, le WiFi 6E doit rapidement apporter de meilleurs débits et une latence réduite pour les utilisateurs grâce à une nouveauté, l’exploitation en plus des bandes 2,4 GHz et 5 GHz, de la fréquence 6 GHz. Au total, pas de 480 MHz de spectre supplémentaire ont ainsi été ajoutés pour les réseaux locaux et technologies d’accès sans-fil dans la partie inférieure de la bande (5 945-6 425 MHz). A noter cependant que cette technologie est encore jeune et compte encore très peu d’appareils compatibles.

