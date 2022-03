Une chaîne cinéma débarque sur Freebox TV dans une version française

Encore une nouvelle chaîne sur Freebox TV, cette fois-ci pour les fans de cinéma arabe, mais sous-titrée en français.

Après la nouvelle chaine MCS Extrême que nous vous annoncions hier et les deux nouvelles chaînes incluses dans le pack Maghreb+ ce matin, Free a intégré la chaine Rotana Cinéma+ FR (pour français) sur le canal 692 proposée en option dans le pack Arabia Max. Rotana Cinéma offre à tous ses téléspectateurs une expérience cinéma Premium. Plus de 2000 films diffusés seulement quelques semaines après leur sortie en salles. Tous les films sont proposés en VO arabe ou doublés en darija et sous-titrés en Français.