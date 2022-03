Freebox TV : un pack s’enrichit de trois nouvelles chaînes

Le bouquet Maghreb+ compte désormais 26 chaînes avec l’intégration de Rotana Cinéma France, Helwa TV et B TV.

En parallèle du lancement hier de MCS Extrême sur le canal 186 des Freebox, Free a également enrichi son bouquet Maghreb+ avec l’arrivée de trois nouvelles chaînes, Rotana Cinéma France (canal 692), Helwa TV (485) et B TV (490), à ne pas confondre avec Beur TV disponible sans surcoût.

A peine créée, Helwa TV diffuse en arable et en français. Elle se présente comme une chaîne de divertissement ciblant le public arabe et maghrébin avec des dramas turques et les programmes originaux de BluTV, une plateforme de streaming turque à l’origine de la création de la chaîne avec la société française Ninetnine.

Rotana Cinéma France est comme son nom l’indique une chaîne de cinéma, déclinaison française de Rotana Cinema (canal 493 ) et ses 2000 films à sa disposition, allant de l’âge d’or du cinéma jusqu’aux derniers blockbusters, la palette de choix est particulièrement large.

B TV est enfin une chaîne algérienne de divertissement qui a subi un véritable lifting en début d’année avec une nouvelle programmation. Les productions phares de Lina Tv, fermée par les autorités, sont notamment à retrouver sur ce canal.

Affiché à 8,99€/mois, le bouquet Maghreb+ comprend désormais 26 chaînes, ainsi que son propre service VOD disponible dans le replay des Freebox, réservé aux abonnés. Dans pack, différents thèmes sont regroupés, de l’information générale au cinéma en passant par des émissions lifestyle et mode. Retrouvez par exemple la chaîne algérienne Echourouk News articulant ses programmes autour de sujets d’actualité. Ou encore Gulli Bil Arabi dédiée à tous les enfants du monde arabophone et MBC+ Drama qui propose des séries arabes et indiennes récentes, ainsi que des émissions exclusives sans pub.

A l’heure où nous écrivons ces lignes, ces trois nouvelles chaînes ne sont pas encore disponible sur Oqee, l’interface TV de la Freebox Pop.