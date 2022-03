Free pousse à sécuriser l’accès à votre espace abonné Freebox

Si vous avez oublié votre mot de passe d’abonné Freebox, il faudra en choisir un bien sécurisé.

Fini les identifiants à base de prénoms ou de suite de chiffre, maintenant il va vous falloir un mot de passe solide. Depuis 2020, les abonnés Freebox ayant perdu leur mot de passe ne peuvent plus y accéder en clair et doivent le réinitialiser. L’opérateur a renforcé encore la sécurité de cette mesure en vous obligeant, si vous en changez, à opter pour une sécurité forte.

Si vous cliquez sur “Vous avez oublié votre mot de passe ?”, vous devrez donc comme d’habitude saisir votre numéro de ligne ou votre identifiant Freebox et votre code postal dans une nouvelle page. Une fois cela fait, vous obtiendrez sur l’adresse mail associé un lien valable 30 minutes permettant de réinitialiser votre mot de passe. Cependant, c’est que Free ne vous laissera pas opter pour une solution trop facile.

En effet, l’opérateur indique une liste de critères à respecter pour créer votre nouveau mot de passe. Les consignes sont assez classiques : plus de 8 caractères, au moins une lettre majuscule, un caractère spécial et un chiffre. Une barre de “progression” sera affichée, allant du rouge au vert pour le degré de sécurité de votre mot de passe et il faudra valider les critères un à un, puis le confirmer en le tapant une seconde fois.

L’opérateur avait d’ailleurs récemment changé sa manière de fournir des mots de passes à ses abonnés mobile en fournissant un lien similaire. Pour rappel, il est conseillé d’opter pour un mot de passe plus long que les 8 caractères minimums requis, d’après une récente étude, vous pouvez vous estimer en sécurité à partir de 16 caractères, toujours en respectant les consignes de majuscules, caractères spéciaux…