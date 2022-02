Free ne fournit plus de mot de passe à ses abonnés mobile

Fini les mots de passe affichés en clair sur un ticket via une borne ou dans un e-mail après la commande ou l’oubli de ce dernier, l’opérateur vous permet de le créer directement pour accéder votre espace abonné Free Mobile.



L’opérateur de Xavier Niel a effectué un léger changement dans son processus d’abonnement à ses offres mobiles, tant sur ses bornes qu’en ligne Si autrefois, le nouvel abonné mobile pouvait retrouver l’intégralité de ses identifiants pour accéder à son espace personnel (identifiants et mot de passe) sur le ticket récapitulatif dans le cas des bornes et sur le mail confirmant la commande, ce n’est dorénavant plus le cas.

D’après nos propres constatations, un nouvel abonné mobile va dorénavant recevoir le mail ci-dessous, n’affichant aucune information en clair. A la place, vous retrouverez un lien à usage unique vous redirigeant vers une procédure de création de mot de passe. Veillez bien à terminer cette procédure et utiliser un mot de passe sécurisé mais que vous arriverez facilement à retenir.

A noter également que c’est aussi le cas en cas d’oubli de mot de passe, où vous recevrez un email similaire, vous guidant pour réinitialiser ce dernier.

Une procédure qui peut ainsi permettre de sécuriser davantage votre connexion à votre espace abonné. Une mesure qui peut faire echo à la récente condamnation de Free par la Cnil, qui accusait notamment l’opérateur de trop souvent fournir des mots de passe en clair à ses abonnés.