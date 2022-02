Free Mobile : deux smartphones 5G à environ 300 euros, voici lequel nous vous conseillons

Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose un comparatif des smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile, au fil des arrivées et des mouvements de prix. De quoi vous aider à choisir si vous comptez changer prochainement. Aujourd’hui, nous opposons les Oppo A74 5G et Vivo Y72 5G, affichés à 299 et 319 euros au comptant. Vous pouvez également les obtenir à 7,99 et 8,99 euros par mois dans le cadre de l’offre de location avec option d’achat Free Flex.

Écran : Oppo

Les deux smartphones proposent un écran IPS d’environ 6,5 pouces dans une définition Full HD+. Celui de l’Oppo A74 5G s’avère toutefois plus complet avec son taux de rafraîchissement jusqu’à 90 Hz pour plus de fluidité et son poinçon pour une caméra frontale plus discrète.

Notre classement :

Oppo A74 5G (IPS, 6,5 pouces, FHD+, 90 Hz et poinçon excentré) Vivo Y72 5G (IPS, 6,58 pouces, FHD+ et encoche goutte d’eau)

Performances : Vivo

Dans les deux cas, on profite d’une plate-forme compatible avec la 5G, signée MediaTek dans le cas de Vivo et Qualcomm pour l’Oppo. Le Vivo Y72 5G en a toutefois plus sous le pied pour maintenant et sur le long terme, avec un processeur légèrement plus véloce et une mémoire vive plus généreuse.

Notre classement :

Vivo Y72 5G (processeur octa-core 2,2 GHz du chipset MediaTek Dimensity 700 et mémoire vive 8 Go) Oppo A74 5G (processeur octa-core 2,0 GHz du Qualcomm Snapdragon 480 et mémoire vive 6 Go)

Photo : Vivo

Les configurations photo de ces deux smartphones sont similaires avec un capteur principal, auquel viennent d’ajouter des capteurs ultra grand-angle, macro et portrait. Ils ont également une caméra avant de 16 Mégapixels pour les selfies. Le Vivo Y72 5G s’équipe toutefois d’un capteur principal 64 Mégapixels, quand l’Oppo A74 5G s’oriente vers un module 48 Mégapixels.

Notre classement :

Vivo Y72 5G (64/8/2 Mégapixels à l’arrière, 16 Mégapixels à l’avant) Oppo A74 5G (48/8/2/2 Mégapixels à l’arrière, 16 Mégapixels à l’avant)

Autonomie et charge : ex æquo

Les deux smartphones jouent dans la même cour. Ils profitent d’une batterie 5 000 mAh laissant envisager 2 jours d’autonomie sans trop forcer et d’une charge en 18 Watts évitant les temps de charge interminables.

Notre classement :

Oppo A74 5G (batterie 5 000 mAh et charge 18 Watts) Vivo Y72 5G (batterie 5 000 mAh et charge 18 Watts)

Verdict : le Vivo Y72 5G

L’Oppo A74 5G profite certes d’un écran plus moderne, mais le Vivo Y72 5G propose plus de puissance sur le long terme et une partie photo un peu plus étoffée pour 20 euros de plus. C’est donc vers le second que nous irions plus naturellement.