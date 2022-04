Orange lance sa nouvelle Livebox 6 “Wifissime”, plus chère mais avec le WiFi 6E et des performances améliorées

C’est le grand jour chez Orange, sa nouvelle Livebox 6 se dévoile ce 6 avril lors d’une keynote placée sous le signe du métavers. Pas de nouveau boîtier TV mais un serveur arborant un design plutôt innovant, avec à bord le WiFi 6E pour profiter pleinement de la puissance de la fibre. Un routeur 4G bienvenu et des répéteurs WiFi sont également de la partie.

“Repousser les limites en mode Wifissime”, un slogan qui fait sens. Sans être une révolution, la nouvelle Livebox 6 d’Orange peu être considérée comme une évolution réussie sur le papier de sa prédécesseur décriée par son manque d’innovations. Commercialisé dès ce 7 avril à destination des nouveaux comme anciens abonnés, le nouveau bébé d’Orange symbolise parfaitement le nerf de la guerre chez les opérateurs., à savoir la connectivité sans fil. Oui, c’est une évidence, il faut plus que jamais répondre aux besoins des Français, surtout depuis la pandémie et la démocratisation du télétravail. 78% des foyers ont envie d’un meilleur WiFi et 39% sont prêts à payer plus pour cela, assure Orange. Développée depuis 18 mois, la Livebox 6 est en réalité un nouveau serveur non accompagné d’un nouveau boîtier TV, il faudra faire avec l’ancien (4K UHD).

En revanche, force est de constater que les caractéristiques de cette nouvelle box eco-responsable promettent stabilité et performances. Attendu de pied ferme, le WiFi 6E est au rendez-vous. S’ajoute donc aux deux bandes habituelles 2,4 GHz et 5 GHz, la bande 6 GHz. De quoi selon l’opérateur réduire la latence mais aussi décupler les débits, ici jusqu’à 2 Gbits/s en sans fil, de quoi renvoyer au placard le bon vieux câble ethernet.

A ce propos, la Livebox 6 comporte 5 ports Ethernet (un seul à 2,5 Gbps) et propose des débits jusqu’à 2 Gbits/s en descendant, non partagés cette fois-ci et 800 Mbits/s upload, Orange ne fait pas ici le choix de rivaliser avec certaines offres de la concurrence, on pense à Free et SFR. On aurait pu espérer du 8 Gbits/s pour une box de ce calibre.

Mais la stratégie d’Orange ne se situe pas là, sa volonté est de se démarquer surtout sur la connectivité sans fil. L’opérateur propose par ailleurs dans sa nouvelle offre jusqu’à 3 répéteurs WiFi 6 (10€ de mise en service pour les répéteurs mais pas de frais de migration), ainsi qu’une Airbox 20 Go 4G évolutive, soit un routeur pour être connecté partout. Et pour boucler la boucle, un accompagnement personnalisé par un spécialiste WifI est intégré, pour mieux accompagner les abonnés en cas de panne par exemple.

Côté design, le choix de la verticalité comme sur le serveur WiFi 6 de Bouygues Telecom lancé en 2020, prend tout son sens, puisqu’il permet d’améliorer le WiFi. Visuellement, cette nouvelle box, agréable et tout en tissu, semble en mesure de s’intégrer parfaitement dans un salon. Un support mural est disponible pour ceux qui le souhaitent.

Vient la question du prix. la Livebox 6 est uniquement disponible en fibre dans une offre baptisée Livebox Max affichée à 34,99€ pendant 1 an puis 54,99€/mois, soit 5 euros plus chère que la Livebox 5. La qualité et les évolutions ont un prix. Si les CSP+ devraient l’adopter sans sourciller, pour les autres, il faudra faire un choix, la Livebox 5, plus accessible d’un point de vue tarifaire, propose déjà un WiFi stable et dit “intelligent”, en accord avec les usages actuels. Tout dépendra donc de vos besoins.