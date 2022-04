250 sites de streaming illégaux bloqués depuis le début de l’année par les opérateurs, et la nécessité de nouveaux accords

En seulement quatre mois, deux tiers de l’audience sportive illicite en France ont déjà été neutralisés selon l’Arcom. L’objectif a présent est de gagner en rapidité et efficacité via de nouveaux accords sur une automatisation des procédures.

La lutte contre le streaming illégal s’intensifie, et les premiers résultats sont là. A l’occasion d’une conférence de presse pour ses 100 jours d’existence, l’Arcom a révélé hier le blocages de 250 sites pirates sportifs depuis le début de l’année à la suite de l’adoption de la nouvelle loi contre le piratage en ligne. Cela représente près de 63% de l’audience sportive illégale sur internet, a précisé l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, née en janvier de la fusion entre le CSA et l’Hadopi.

Efficient, ce nouveau cadre législatif permet de faire fermer très rapidement les sites diffusant de manière illicite des contenus payants d’ayants droit. Les diffuseurs ont désormais le droit de saisir la justice en urgence. Après décision, l’Arcom peut alors sommer les FAI de bloquer les sites identifiés.