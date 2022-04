Freebox Pop, mini 4K et Apple TV : lancement d’une nouvelle identité visuelle pour la plateforme france.tv

Découvrez le nouvelle identité de france.tv sur plusieurs supports, et son nouveau logo.

L’application france.tv sur mobiles et tablettes Android et iOS mais aussi sur Apple TV et Android TV a reçu le 1er avril une mise à jour majeure. Dans cette nouvelle version, une nouvelle identité visuelle a été mise place avec une navigation plus immersive, un thème sombre et un nouveau logo très coloré. Au-delà d’un visuel plus léché, on remarque que les chaînes et les catégories sont mieux démarquées. Fini aussi le leader unique mettant l’accent sur un seul programme. Six contenus supplémentaires font leur apparition.

Pour l’heure, les box des opérateurs ne semblent pas disposer de cette nouvelle version, c’est le cas notamment des Freebox. Les abonnés mini 4K, Pop ou disposant d’une Apple TV, peuvent toutefois en profiter sans passer par Oqee ou la rubrique replay. Il suffit de télécharger l’application directement sur le Play Store ou l’App Store.

Très fourni en contenus, ce service permet de regarder les programmes et émissions en replay de France télévisions, mais aussi de nombreux extraits et avant-premières. Au programme, des séries & fictions, cinéma, actualités & société ( JT, la météo, C politique, C dans l’air, C à vous, le mag de la santé, allô docteurs), des documentaires (Thalassa, Une saison au Zoo, Echappées Belles, Des racines & des ailes), de la culture, du divertissement, sans oublier le sport et la jeunesse avec l’intégration d’Okoo.

Il est également possible de prendre une longueur d’avance dès 6 h du matin, avec vos programmes TV du soir. en vous inscrivant, l’application une expérience personnalisée grâce à “mes vidéos”. Il vous sera possible de reprendre vos programmes en cours de lecture, de les mettre en favori ou encore d’ajouter vos vidéos à regarder plus tard et de bénéficier des recommandations de vidéos basées sur ce que vous aimez.