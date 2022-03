Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom sommés pour la première fois de bloquer des services IPTV

La LFP obtient le blocage de services IPTV pirates et de nouveaux sites de streaming illégal. La lutte s’organise, et l’étau se ressert.

Une nouvelle victoire face au streaming illégal. A l’heure où diffuseurs et opérateurs partent à l’assaut, les décisions fortes s’enchaînent. Depuis plusieurs semaines, regarder du sport en streaming de manière illégale devient compliqué. De nombreux sites pirates ont d’ores et déjà été bloqués, notamment à la demande de beIN Sports et Canal+.

On le sait, un nouveau cadre législatif permet aux diffuseurs de faire fermer très rapidement les sites diffusant de manière illicite des contenus payants d’ayants droit. L’Arcom dispose désormais du pouvoir de sommer les FAI de bloquer les sites identifiés.

Mais pas seulement, une nouvelle décision rendue le 17 mars dernier par le président du Tribunal Judiciaire de Paris ordonne “pour la première fois en France, le blocage par les FAI français de l’accès à des services IPTV pirates”, se félicite aujourd’hui la Ligue de football professionnelle. C’est un vrai pas en avant sur ce point, de nombreux utilisateurs ayant recours à cette solution. «Il faut une mobilisation collective et immédiate afin de pouvoir lutter efficacement contre ces boîtiers dont la pratique est endémique et préoccupante. Et les utilisateurs n’ont parfois pas conscience que c’est illicite dans la mesure où ils payent pour ce service. Mais bien sûr, rien ne revient aux ayants droit et à la création. », a martelé à ce propos récemment Maxime Saada, patron de Canal+ et nouveau président de l’Association pour la protection des programmes sportifs (APPS).