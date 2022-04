C’est officiel, la 5G va arriver chez Sosh

A l’occasion du lancement de sa nouvelle Livebox 6, Orange revient sur son choix de ne pas proposer la 5G aux abonnés Sosh et l’affirme : cela va arriver.

“On aura la 5G demain sur les offres Sosh“, affirme Fabienne Dulac, CEO d’Orange France. Dernière marque low-price d’opérateur à ne pas proposer la nouvelle génération de téléphonie mobile, Sosh va changer cette situation. Si aucune date n’est annoncée, la dirigeante de l’opérateur en France est revenue sur le choix d’Orange de réserver la 5G à ses offres les plus onéreuses dans une interview pour BFM Business.

“Avec le déploiement de la 5G, de toute façon l’ensemble de nos gammes seront accessibles en 5G“, complète-t-elle. La décision de porter la 5G uniquement à travers la marque Orange jusqu’à présent est expliquée par “une amélioration du débit et une amélioration de la qualité” et par les investissements réalisés par Orange. Alors que SFR et Bouygues Telecom proposent pour leur part des offres compatibles, Fabienne Dulac tempère en expliquant que cette intégration s’est faite “avec des augmentations de prix qu’ils ont aussi embarqué sur les offres low-cost. Nous avons fait le choix de rester sur des offres low-cost qui offrent une plus grande différenciation de prix” entre ses deux marques. “C’est une question de stratégie“, ajoute-t-elle.

Une annonce qui confirme donc les informations d’Univers Freebox en décembre dernier sur le plan de Sosh de proposer la 5G à ses abonnés. La forme que prendront les offres compatibles est encore inconnue mais un collaborateur d’Orange avait affirmé que cela était “prêt techniquement“, mais que l’opérateur historique cherchait encore le bon timing pour se lancer.

Durant cette interview, la CEO d’Orange France est également revenue sur le déploiement de la 5G, un an après et l’estime très satisfaisant. Sur cette année, Orange annonce ainsi avoir couvert 43% de la population, “c’est un bon rythme de déploiement” estime Fabienne Dulac. Quant à l’accès aux terminaux compatibles, l’opérateur historique annonce que “plus 80% des ventes de terminaux” se font sur les smartphones compatibles 5G, “et les offres qui sont aujourd’hui acquises par nos clients sont aussi des offres compatibles“. “L’année 2022 sera le virage de la 5G parce que ce sera le temps du déploiement et de l’équipement“, affirme la dirigeante.