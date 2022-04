Free : une découverte laisse présager un lancement à venir du WiFi 6E sur la Freebox

Les lignes de code de la nouvelle version de Freebox OS font mention du WiFi 6E. Free semble préparer son intégration.

Après Orange et Bouygues Telecom, Free va-t-il lancer le WiFi 6E sur l’une de ses Freebox, c’est là question que beaucoup d’abonnés et observateurs se pose. Pour l’heure pas de réponse officielle mais deux éléments laissent croire à un lancement prochain. Tout d’abord les déclarations de Xavier Niel. En juillet 2020 en marge du lancement de la Freebox Pop, le fondateur de l’opérateur a expliqué son choix de ne pas proposer le WiFi 6 lequel pourrait engendrer des “dégradations”. Son regard se portait alors sur le WiFi 6E ajoutant une troisième bande de fréquences, et améliorant “drastiquement le débit”. De ses propres mots, cette norme en devenir revêtait alors plus d’intérêt pour ses abonnés. Autorisé à être déployée depuis décembre dernier, cette dernière a pour le moment été intégrée dans une nouvelle version du serveur vertical de la Bbox Ultym mais aussi dans la nouvelle Livebox 6.

Alors que deux de ses concurrents prennent une longueur d’avance en matière d’innovation, Free semble avoir la volonté de leur emboîter le pas. En atteste une découverte du dénicheur de la communauté Free, alias Tiino-X83. Après avoir scanné ce 11 avril Freebox OS après le déploiement d’une nouvelle mise à jour 4.5.5.1 du serveur des Freebox, ce dernier s’est aperçu d’une nouvelle mention dans les lignes de code du système d’exploitation maison de Free. Figure ainsi la bande de fréquence 6 GHz dans la section WiFi. Pour ceux qui ne le savent pas, le WiFi 6E ajoute la bande 6 GHz aux habituelles 2,4 et 5 GHz, de quoi réduire la latence, décupler les débits et permettre la connexion en simultané d’une foultitude d’appareils.

Si l’opérateur songe réellement à intégrer cette norme prochainement, restera à savoir quelles box seront concernées. On pense forcément à la Freebox Delta, l’offre la plus haut de gamme de Free. Une nouvelle version serait alors déployée, puisque que le hardware actuel ne semble pas compatible. A moins d’une surprise.