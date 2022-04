[MàJ] Free lance déjà une nouvelle mise à jour du serveur des Freebox

Dans la foulée d’une première mise à jour des serveurs de ses Freebox, Free en lance une nouvelle.

Après la version 4.5.5 lancée cet après midi sur les les boitiers serveurs des Freebox Révolution, Mini 4K, Pop, Delta et One, Free vient d’en déployer une nouvelle version ce soir. Estampillé 4.5.5.1, ce nouveau firmware n’a pas encore été documenté par l’opérateur. Il intègre certainement des corrections de la version précédente.

Pour bénéficier de cette nouvelle mise à jour, il suffit de redémarrer votre Freebox Server. Si vous constatez des évolutions, n’hésitez pas à en faire part dans les commentaires de cet article.

Mise à jour : Free vient de préciser les apports de cette nouvelle mise à jour. Les développeurs indiquent que “le support de l’encryption WEP pour le wifi n’était plus fonctionnel” et de préciser qu’ils déconseillent ” TRES fortement de ne plus jamais utiliser le WEP (moins sécurisé, plus lent) mais plutôt le WPA2 et/ou le WPA3.”