Free propose un nouveau contenu jeunesse gratuit, directement sur la Freebox

Abonnés Freebox sauf Pop, profitez sur l’Aktu Free du premier épisode de la série animée “We are baby bears”

Comme il le fait régulièrement, Free offre à partir d’aujourd’hui un nouveau contenu audiovisuel. L’AKTU Free fait ainsi profiter aux abonnés Freebox sauf Pop, et gratuitement, du premier épisode du dessin animé We are baby bears avec Cartoon Network. A noter que pour les abonnés Freebox disposant de TV by Canal, la chaîne, et donc ce dessin animé, est disponible gratuitement de façon permanente.

We Baby Bears permet aux plus petits d’embarquez pour des aventures magiques avec Grizz, Panda et Polaire, plus jeunes et adorables, voyageant au travers de mondes incroyables à bord de leur boite magique pour trouver un nouveau foyer.

Pour regarder cet épisode de série, rendez-vous sur votre Freebox dans la rubrique “Aktu Free”. Pour voir les suivants, il faudra s’abonner à Canal+.