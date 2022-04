Google Play Store : une dizaine d’applications dérobent vos données personnelles

Une fois de plus Google met en garde contre des applications véreuses présentes sur son magasin d’applications.

Des développeurs d’applications peu honnêtes arrivent à contourner le système de protection Google Play Protect. En effet, la firme de Mountain View a annoncé qu’une dizaine d’applications toutes éditées par une seule et même entreprise s’adonnent au vol de données personnelles pendant plusieurs mois.

Une enquête a été menée par AppCensus fin 2021. Il en résulte que le code malveillant utilisé dans ces apps est lié à un sous-traitant du ministère américain de la Défense “spécialisé dans la cyberintelligence, la défense des réseaux et l’interception d’intelligence pour le compte d’agences de sécurité américaines”. La firme AppCensus a indiqué à Google le 20 octobre 2021 la présence de ces applications malveillantes téléchargées plusieurs millions de fois. Pourtant ces dernières ont été enlevées du Play Store seulement le 25 mars 2022. Dans la liste on retrouve des applications en tout genre comme un scanner de QR code, des applications sur le Coran et d’appel à la prière ou encore une application proposant un widget dédié à l’heure et à la météo.

Voici la liste des applications concernées, si une ou plusieurs d’entre elles sont présentes sur votre smartphone, il est vivement recommandé de les désinstaller au plus vite.