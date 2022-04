Chez les abonnés Free Mobile, la 5G surpasse la 4G en disponibilité et généralise les très bons débits

Notre partenaire RNC Mobile publie la 7e édition de son observatoire des performances du réseau Free Mobile pour le 1er trimestre 2021.

Après avoir proposé un compte rendu mensuel, RNC se met au rythme trimestriel avec son baromètre. Depuis l’été 2017, l’application RNC Mobile, disponible sur Android via le Play Store, permet d’alimenter une banque de données de mesures de débits. “Nous avons décidé d’exploiter cette base d’informations afin d’évaluer les performances du réseau de Free Mobile et notamment l’effet du lancement de la technologie 5G intervenue fin 2020”, expliquait alors la team RNC lors du lancement d’un nouvel observatoire des performances du réseau Free Mobile en juin dernier. Entre 8000 et 10000 mesures ont été réalisées mensuellement par les utilisateurs de l’application et la tendance se confirme : la 5G est dorénavant plus souvent présente que la 4G chez les chasseurs d’antennes.

A titre d’exemple, sur les mesures réalisées en mars dernier, 55% (5858 tests) ont été réalisés sur la nouvelle génération de téléphonie mobile, 56,3% en janvier et 52,6% en février. Une stabilisation qui cependant reste en deçà des performances de décembre 2021, où 59% des tests se basaient sur la 5G. Concernant les débits durant le premier trimestre, 20.7% des tests atteignaient entre 100 et 200 Mbps, 35.9% des mesures atteignaient des débits plus bas et 43% dépassaient les 200 Mbps. Les 400 Mbps, sorte de valeur repère pour un très bon débit mobile, ont été dépassés dans 19.1% des cas soit bien plus que la moyenne annuelle de 2021 (7.1%). Dépasser 1Gbps reste cependant une exception, avec seulement 0.3% des speedtests atteignant ou dépassant ce seuil.

A noter qu’en terme de 5G, la tranche de débit la plus couramment atteinte est de 100 à 200 Mbps, tout comme en 4G mais que la part de débits supérieur à ce seuil est bien plus importante : 49,3% des tests les dépassent en 5G contre seulement 8% en 4G.

RNC Mobile indique également les villes où des débits très rapides ont été observés, en ajoutant à sa liste 22 nouvelles communes à une liste en comptabilisant ainsi 584.

Pour atteindre la vitesse supérieure sur un réseau mobile, il est nécessaire de disposer d’un smartphone compatible et performant. L’observatoire de RNC Mobile dresse ainsi la liste des smartphones ayant permis d’obtenir les meilleurs débits. Xiaomi occupe les deux premières places avec le Poco F3 et le Mi 11, suivi par Huawei et son Mate 40 Pro et en 4e place se trouve le OnePlus 8. Des performances atteignables notamment grâce à la capacité d’agrégation de ces différents smartphones.

