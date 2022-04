Pour la fin du cuivre, il ne faut pas se précipiter, la Freebox Delta trop chère sur le long terme ? Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

L’avalanche de services, c’est bien, mais les utilisera-t-on toujours ?

Les abonnés Freebox Delta ont droit à Amazon Prime inclus dans leur offre (et les abonnés Freebox Révolution bénéficient de 6 mois offerts), mais à terme, est-ce vraiment utile ? Si l’offre d’Amazon s’est récemment enrichie d’un an offert à Deliveroo Plus, on peut penser qu’à force d’avoir autant de services inclus, on pourrait s’en lasser. Alors quid de l’offre premium de l’opérateur, qui propose Netflix, Cafeyn et d’autres services pour un tarif qui s’il peut être considéré comme raisonnable, reste haut de gamme ?

Le cuivre bientôt terminé, mais il ne faut pas mettre la charrue avant les boeufs

Le plan de démantèlement du réseau cuivre d’Orange prévu d’ici 2030, se met petit à petit en place. Après une première expérimentation réussie en 2021 à l’issue de laquelle le réseau a été totalement fermé à Lévis-Saint-Nom, six communes intégralement fibrées font l’objet de nouveaux tests, à savoir Issancourt-et-Rumel, Vivier-au-Court, Vrigne-au-Bois, Gernelle dans les Ardennes, de Provin dans le Nord et de Voisins-le-Bretonneux dans les Yvelines. Depuis le 31 mars, les offres ADSL d’Orange, Free, SFR et Bouygues ou de téléphonie fixe n’y sont plus commercialisées. Et si certains craignent de se retrouver dépourvus de connexion internet lorsque leur zone sera concernée, il est bon de rappeler que le plan d’Orange prévoit des gardes-fous.

L’éco-responsabilité des box remise en cause

Orange lancera le 6 avril sa toute nouvelle Livebox. Selon nos informations, l’opérateur ne compte pas jouer sur une révolution techniques, mais veut par exemple pousser encore plus loin le respect de l’environnement avec son nouveau bébé. Cependant, certains se questionnent sur l’équilibre entre box recyclées et nouveaux produits proposés régulièrement.

Quel intérêt de l’arrivée d’une plateforme gratuite sur un service accessible aux abonnés payants ?

Canal+ annonçait la semaine dernière l’intégration dans son offre des contenus présents sur la plateforme d’Arte. Vous pouvez donc dès à présent découvrir la saison 2 de En Thérapie ou le film Claire Andrieux directement depuis le portail “A voir et revoir” de votre espace Canal+ ou sur myCanal. Cependant, certains s’interrogent sur l’intérêt d’une telle intégration, alors qu’Arte.TV est déjà accessible gratuitement. D’autres rétorquent alors : la simplicité.

La débrouillardise d’une commune fait des émules

Dans le Tarn, pour préserver le patrimoine, les riverains ont retroussés leurs manches. A Roquevidal, petite commune de 140 habitants, s’est tenu à partir du 14 mars dernier un chantier de grande envergure : le déploiement de la fibre. Cependant, pas d’opérateur sur place, ce sont les habitants qui s’y sont collés. Une opération qui a permis non seulement de préserver le paysage, but premier de l’opération mais également à la commune de faire d’importantes économies. De quoi inspirer certains Freenautes, des mairies risquent d’avoir reçu quelques appels au sujet du déploiement de la fibre optique…