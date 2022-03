Le débit d’abonnés Free Mobile bondit, Netflix pousse-t-il le bouchon trop loin ? Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Le réseau Free Mobile rend la 5G plus accessible, les abonnés le ressentent déjà.

Free Mobile permet désormais à ses abonnés une connexion facilitée à sa 5G, pour plus de débits et une meilleure désaturation de ses sites 4G. Le principe est assez simple : permettre à une antenne non-équipée en 5G 3.5 GHz d’agréger la fréquence sur une antenne voisine pour l’apporter directement à l’abonné. Les premiers retours sont impressionnants, avec des débits largement supérieur à ceux dont les abonnés ont l’habitude.

Des avancées pour Free Mobile sur iPhone, mais une grosse attente tout de même…

C’est fait, la nouvelle mise à jour iOS 15.4 d’Apple déployée le 14 mars, permet dorénavant de profiter de l’IPV6 chez Free Mobile de manière native, après avoir coché l’option sur l’espace abonné de l’opérateur dans la rubrique “mes options”. Une bonne nouvelle, mais qui se teinte d’une déception pour certains abonnés, qui attendent encore la VoWiFi … Il faudra encore faire preuve de patience.



Netflix veut lutter contre le partage de compte, attention à ne pas être trop gourmand !

A l’heure où sa croissance ralentit et face à la concurrence de Disney+ qui s’intensifie, Netflix songe sérieusement à faire payer à ses abonnés le partage de leur compte en dehors de chez eux. Ce mercredi 16 mars, le leader mondial de la SVOD a annoncé dans un communiqué travailler depuis un an “sur des moyens de permettre aux membres qui partagent leur mot de passe de le faire facilement et en toute sécurité, tout en payant un peu plus”. Au cours des prochaines semaines, Netflix testera ainsi deux nouvelles fonctionnalités au Chili, au Costa Rica et au Pérou, avant un déploiement envisagé dans le monde entier. Si d’un point de vue commercial, l’idée peut se comprendre, pour certains utilisateurs il pourrait être rédhibitoire. D’autant plus qu’il semble compliqué de mettre en place une méthode qui ne lèserait pas certains cas particuliers.

Les différences de WiFi sont-elles si importantes ?

Face à l’usage de plus en plus courant de l’Internet depuis un mobile, donc en WiFi à la maison, nPerf propose pour la première fois un baromètre annuel des connexions Internet en France dédié au WiFi. Cette étude vient en complément de ses autres baromètres, avec les mêmes critères que ceux retenus pour la connexion mobile mais avec un simple changement de technologie. Plus de 4.7 millions de tests réalisés sur des smartphones Android et iOS ont été comptabilisés entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 pour répondre à cette question : quel opérateur propose le meilleur WiFi ? Le résultat est très serré, mais Bouygues Telecom décroche la première place, devant Free. Cependant, au vu des scores assez proches, la question se pose : la qualité du WiFi présumé est elle un argument ? L’expérience peut en effet varier de manière drastique selon votre box, son emplacement ou même l’agencement de votre maison.

Bloquer les sites pornographiques, vraiment efficace ?

Orange, SFR, Bouygues Telecom, Free et consorts devront s’exprimer sur le blocage de cinq sites pornographiques le 24 mai prochain. Un passage au tribunal qui fait suite à la demande de l’Arcom de mettre en place des solutions pour assurer qu’un visiteur sur ces sites est bien majeur. Puisque les plateformes n’ont rien mis en place, déplorant pour leur part le manque de ligne directrice et des suggestions de moyens concrets, les opérateurs ont donc été saisis. Mais si les sites sont bloqués, la mesure sera-t-elle réellement efficace ? Certains internautes en doutent…