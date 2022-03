Disney+ débarque enfin sur des box de SFR

Attendue depuis l’été dernier, l’application Disney+ est à présent disponible nativement pour les clients SFR Box 8.

Les abonnés à la SFR Box 8 de l’opérateur au carré rouge peuvent désormais profiter de Disney+ directement sur leur interface TV. Jusqu’à présent, seuls les détenteurs du méconnu décodeur Android payant (69€) “Connect TV” de SFR, ou d’une TV connectée compatible y avaient accès. Ce qui n’a pas empêché SFR de commercialiser le service SVOD de la firme aux grandes oreilles dans de nombreux bouquets depuis décembre dernier.

Disney+ est ainsi disponible sur les box dernière génération de SFR, sur le canal 68, mais aussi dans le carrousel des applications. Les Box Plus et 4K ne sont pour l’instant pas concernées par cette intégration. Côté concurrence, la plateforme est disponible sur les Freebox Delta, Pop, One, mini 4K, mais aussi sur les Bbox et les Livebox UHD. Une arrivée prochaine est prévue sur les décodeurs TV4 d’Orange.

Source : Génération câble