Un abonné Freebox tente un coup de bluff pour payer moins et se tire une balle dans le pied

En poussant jusqu’à la lettre de résiliation sa tentative d’obtenir une ristourne, un abonné Freebox se retrouve finalement sans connexion internet fixe ni alternative possible.

L’astuce est assez connue, mais il faut savoir doser. Un internaute a voulu faire jouer la politique de fidélisation pour obtenir une réduction de son offre internet, en menaçant de quitter Free. Il s’agit d’une technique assez commune, dans certains cas l’opérateur peut alors proposer une réduction ou une offre promotionnelle afin de retenir l’abonné, avec en contrepartie un engagement de l’abonné pour un an par exemple.

Si cette démarche peut s’avérer souvent fructueuse pour les anciens abonnés, il faut faire attention à ne pas aller trop loin. C’est malheureusement ce qu’a fait Rachid, professeur des écoles en SEGPA à Marseille et écrivain, qui raconte sa mésaventure sur Twitter à ses 73 800 followers. Ce dernier a en effet été jusqu’à envoyer une lettre de résiliation à Free, en pensant que l’opérateur allait le retenir. Mal lui en a pris, puisque l’opérateur de Xavier Niel a évidemment traité cela comme une demande de résiliation classique et l’a donc invité à lui retourner sa Freebox directement, sans poser plus de questions et lui a ainsi coupé sa connexion internet. Son immeuble n’étant pas éligible à un autre fournisseur, l’ex-abonné doit ainsi se résoudre à utiliser son smartphone en partage de connexion pour poster son histoire sur les réseaux sociaux.

Vous savez l'astuce qui consiste à demander la résiliation au fournisseur internet pour avoir une meilleure offre ? Ben j'ai poussé le bouchon jusqu'à envoyer la lettre à free en me disant qu'ils allaient me retenir, et en fait non. Donc là je suis en partage de connexion. — Rachid l'instit (@rachidowsky13) March 15, 2022

– nous avons bien reçu votre lettre de résiliation monsieur

– et … ?

– je vous transmets l'adresse pour nous renvoyer la box

– pic.twitter.com/bygU3gppTw — Rachid l'instit (@rachidowsky13) March 15, 2022

Si vous voulez tenter un coup d’audace pour bénéficier d’un geste commercial, il y a donc des limites à ne pas franchir. Initier les démarches directement avec l’envoi d’une lettre de résiliation en est une. Privilégiez ainsi le contact avec l’opérateur, par chat ou téléphone pour évoquer votre envie de le quitter et le pousser à vouloir vous garder. Avec un peu de chance, vous pourriez même obtenir 10€ de réduction tous les mois sur votre offre pendant un an, contre un engagement d’une même durée, pour une Freebox dont vous ne voulez en fait pas vous séparer.