Free Mobile : le tout nouveau Xiaomi 12 débarque en précommande avec une montre connectée offerte

A peine présenté, le nouveau flagship haut de gamme Xiaomi 12 5G débarque en précommande chez Free Mobile avec une montre connectée Xiaomi Watch S1 offerte.

Compacte, le Xiaomi 12 embarque un écran Amoled de 6,28 pouces Full HD+, 256 Go de stockage (+ 8 Go), un triple capteur photo, grand-angle de 50 MP, ultra grand-angle de 13 PM et télémacro 5MP, ainsi qu’une batterie 4500 mAh compatible avec la charge rapide. Son Snapdragon 8 Gen 1 promet une amélioration des performances graphiques. On y trouve aussi une compatibilité Dolby Vision et HDR 10+. Niveau connectivité, ce modèle propose bien évidemment la 5G mais aussi le WiFi 6 et WiFi 6E et une compatibilité NFC.

Désormais disponible en précommande dans la boutique de Free Mobile, ce modèle est affiché à 899€ en achat comptant. La solution de paiement Free Flex est également proposée, soit 319€ à la commande puis 19€99/mois sur 24 mois. Pour tout achat le 28 mars, une montre connectée Xiaomi Watch S1 d’une valeur de 269€ est offerte. Pour en profiter, il faudra se rendre sur le site https://Lancement-Xiaomi12.fr au plus tard le 28 avril 2022 inclus et remplir le formulaire d’inscription en téléchargeant les pièces justificatives ( photo de la preuve d’achat et de l’étiquette visiblement découpée de la boite du produit). A noter que Free Mobile ne propose pas pour le moment le nouveau Xiaomi 12 Pro.