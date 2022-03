Bouygues Telecom : l’UFC-Que Choisir salue l’idée derrière son nouveau forfait innovant, mais déplore sa discrétion

L’association de consommateur s’est penchée sur le cas du tout nouveau forfait “Source” de Bouygues Telecom. Si l’idée est bonne, le forfait risque de dépérir, trop discret au goût de l’UFC-Que Choisir.

“Responsable, mais trop discret“. Tels sont les mots utilisés par l’UFC-Que Choisir pour décrire la nouvelle proposition de Bouygues Telecom lancée la semaine dernière. L’opérateur annonçait en effet jeudi dernier lancer “Source”, qualifiée d’offre “innovante destinée à celles et ceux qui veulent participer à l’émergence d’un numérique plus responsable et solidaire“. Concrètement, l’offre permet aux abonnés de convertir leurs gigas non consommés en soutien financier à des centaines d’associations, avec une offre de base proposant 10Go pour 10€/mois, sans engagement.

L’offre “peut tout à fait convenir à des utilisateurs qui n’ont aucun besoin d’un forfait débordant de data et qui veulent faire une bonne action“, assure l’UFC-Que Choisir, qui a cependant une seule réserve concernant Source : sa discrétion. En effet, cette offre pourtant créée par l’opérateur n’apparaît aucunement sur le site web de Bouygues Telecom et ne bénéficie pas d’une réelle promotion de sa part. Si un système de parrainage existe bel et bien, le forfait n’est cependant pas disponible en boutique et il faudra se rendre sur un site dédié pour y accéder.

C’est un problème de taille pour l’offre Source selon l’association, qui considère que “si Bouygues Télécom ne fait pas un petit effort pour le rendre plus visible, le forfait Source risque de se tarir“.