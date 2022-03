Un antivirus présent sur le Google Play Store renferme un malware gourmand

L’application Antivirus Super Cleaner n’est pas aussi sûre qu’elle voudrait le faire croire.

Un malware peut se cacher n’importe où. L’application Antivirus Super Cleaner met en avant ses services de protection contre les virus. Cependant il n’en est rien puisque cette dernière abrite un malware.

Ce malware se nomme SharkBot et se classe dans la catégorie Cheval de Troie. Ce logiciel malveillant à la capacité d’accéder à votre compte bancaire. SharkBot est installé dans une version simplifiée sur l’application et se renforce en téléchargeant des mises à jour. Lorsqu’il aura atteint sa forme finale, il aura la capacité de détecter les applications bancaire actives sur le téléphone et d’afficher une fausse page reprenant trait pour trait l’interface de connexion de la banque. Ceci lui permettra de récupérer vos identifiants de connexions. Mais ce n’est pas tout, il a également la capacité d’enregistrer tout ce que vous tapez sur votre clavier, intercepter vos notifications et à terme prendre le contrôle du téléphone. Ce qui en fait un malware redoutable.

Si vous avez malheureusement téléchargé cette application, il faut d’urgence la supprimer de votre smartphone. Pour les plus prudent, une restauration de votre smartphone permettra de vous assurer que l’application et le malware ont totalement disparus. A noter également que l’application n’est plus disponible sur le Google Play Store.

Source : Presse Citron