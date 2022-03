Netflix : une offre moins chère avec de la pub, “il ne faut jamais dire jamais”

Proposer un abonnement moins cher mais incluant de la publicité pourrait intéresser Netflix à l’avenir.

En effet, il y a de cela quelques jours, son homologue Disney+ annonçait son fort intérêt de proposer d’ici fin 2022 un abonnement financé par la publicité. L’AVoD reste très timide en France avec Mango et Pluto TV contrairement aux Etats-Unis. En effet de l’autre côté de l’Atlantique on recense plusieurs plateformes sur ce modèle comme Hulu, HBO Max et Paramount Plus. Au point que l’AVoD enregistre un temps de visionnage plus élevé que la SVoD.

De son côté le géant du Streaming lors d’une conférence a annoncé ne pas avoir de plan dans ce sens pour le moment mais la porte n’est pas fermée pour autant. Comme l’a précisé le directeur financier Spencer Neumann, Netflix n’est pas “opposé religieusement” à la publicité. Cependant “ce n’est pas quelque chose qui est dans nos plans en ce moment… Nous avons un très bon modèle d’abonnement évolutif, et encore une fois, il ne faut jamais dire jamais, mais ce n’est pas dans notre plan.”

